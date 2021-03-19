ABD'de Demokratlar, Cumhuriyetçi vekili meclisten atmak için harekete geçti

ABD'de "ülke içi aşırıcılığın" tartışıldığı bir dönemde, Temsilciler Meclisinde Georgia'yı temsil eden Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene'in yorumları krize yol açtı. Demokratlar, Greene'in sosyal medya paylaşımlarında bazı Demokrat isimlere yönelik "siyasi şiddeti teşvik ettiği" iddiasında bulundu. Temsilciler Meclisindeki 73 Demokrat'ın imzasıyla, Greene'in meclisten atılması için bugün bir yasa tasarısı sunuldu.

Tasayı sunan California vekili Jimmy Gomez, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, 6 Ocak Kongre Baskınına dikkati çekerek "Bu tasarıyı sunmaktan memnun değilim. Ancak siyasi şiddeti körükleyen ve hayatlarımızı tehlikeye atan herhangi bir üye, buradan atılmalı. Demokrasimizi korumak ve meslektaşlarımı güvende tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu tasarıya 73 vekil destek vermiş olsa da bir Temsilciler Meclisi üyesinin atılması için salt çoğunluğun oyu gerekiyor. Bu durumda 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinde, tasarıya en az 218 vekilin "evet" oyu vermesi lazım.

Twitter, Greene'in hesabını kapattı

Öte yandan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik tavrıyla eleştirilen sosyal medya platformu Twitter, Greene'in 380 bin takipçili hesabını hiçbir açıklama yapmaksızın kapattı.

Greene'in ofisinden yapılan açıklamada, "Twitter bu adımıyla Greene'in ismini, koltuğunu ve daha da önemlisi 230 bin Georgialının oyunu savunma hakkını elinden almıştır." ifadesine yer verildi. Twitter'ın Demokratları desteklemekle suçlandığı açıklamada, "Silikon Vadisi'ndeki başka bir kartel, aşırı solculara karşı çıkan birini daha susturuyor." görüşü paylaşıldı.