ABD’de dehşet! Kamp yapan aileyi katledip kendini öldürdü

ABD polisi, cuma sabahı doğu Iowa'daki Maquoketa Caves Eyalet Parkı kampında işlenen üçlü cinayeti duyurdu. Polis, 23 yaşındaki Anthony Orlando Sherwin'in cesedinin kısa bir aramanın ardından öldürülen çift ve kızlarının yakınında bulduğunu söyledi.

Yapılan açıklamaya göre katil, cinayetleri işledikten sonra kendini vurdu ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Belediye Başkanı, Iowa'daki saldırıda ailesi öldürülen 9 yaşındaki çocuk saldırıdan sağ kurtulmayı başardı.

Kolluk kuvvetlerine ve yerel yetkililere göre, cuma günü Iowa kampında öldürülen üç kişi bir anne, baba ve çocuktu.

ANNE - BABA VE KIZLARI ÖLDÜRÜLDÜ

Iowa Suç Soruşturma Bölümü, kurbanları Iowa, Cedar Falls'tan 42 yaşındaki Tyler ve Sarah Schmidt ve kızları 6 yaşındaki Lula olarak tanımladı.

Cedar Falls Belediye Başkanı Rob Green, bir Facebook gönderisinde Schmidt'lerin 9 yaşındaki oğlu Arlo'nun "saldırıdan sağ kurtulduğunu ve güvende olduğunu" yazdı.

Iowa Kriminal Soruşturma Bölümü, eyalet adli tabibinin kurbanlara ve Sherwin'e otopsi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Dün yapılan açıklamaya göre henüz bir ölüm sebebi tespit edilememişti.

Green, Schmidt'lerin ölümlerinin ‘çok yıkıcı’ olduğunu ve 40.000 nüfuslu Cedar Falls'un saldırının gerçekleştiği kamp alanında sürekli ve düzenli olarak yürüyüşler yaptığı belirtildi.

SEVİLEN BİR AİLEYDİ

Öldürülen Sarah Schmidt, Cedar Falls Halk Kütüphanesi'nde sevilen bir kütüphane çalışanıydı.

Arlo Schmidt için bir GoFundMe bağış kampanyası düzenlendi. Pazar öğleden sonra toplamda 125.000 doları aşan 2.500 bağış topladı. Sarah Schmidt'in kuzeni olduğunu söyleyen bağış kampanyasının organizatörü Beth Shapiro, “Arlo, onu elimizden geldiğince destekleyen ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili ve güçlü bir çocuk” dedi.

Sarah Schmidt'in erkek kardeşi Adam Morehouse, Associated Press'e ailenin Sherwin ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve bunun ‘tamamen rastgele bir eylem’ olduğuna inandığını söyledi. Morehouse, Arlo'nun kamp gezisi sırasında ailesiyle birlikte olduğunu doğruladı, ancak silahlı saldırının da dahil olduğu saldırı sırasında çocuğun tam olarak nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

"SESİNİ BİR DAHA DUYAMAYACAĞIMA İNANAMIYORUM"

Sarah Schmidt'in kız kardeşi Jana Morehouse, cuma günü Facebook'ta cinayetleri anlatan bir paylaşım yaptı:

"Güzel, zeki, eğlenceli, kıvırcık saçlı kız kardeşim, kocası ve 6 yaşındaki kızları, Iowa'da bir aile olarak kamp yaparken rastgele bir şiddet eyleminin kurbanı oldular" diye yazdı.

Morehouse şunları ekledi: “Artık telefonun diğer tarafında olmayacağına ve sesini duyamayacağıma inanamıyorum. Lula'nın büyüdüğünü göremeyeceğimi anlayamıyorum.”

Washington Post'a demeç veren bir görgü tanığı, erkek arkadaşı ve çocuklarının “iki yüksek ses” duyduklarında yakınlarda kamp kurduklarını, ancak neler olduğunu anlayamadıklarını söyledi. Ama sonra, erkek arkadaşı ve orada kamp yapan bir arkadaşının havai fişek sesine benzeyen bir ses duyduğunu, bunu bir çığlığın izlediğini söyledi.

Görgü tanığı daha sonra pijama takımı ve mavi ayakkabı giymiş bir çocuğun bir ambulansın yanında durduğunu gördüğünü söyledi.