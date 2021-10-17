ABD'de cinsiyetsiz çocuk reyonu zorunlu oluyor

California Valisi Gavin Newsom imzasıyla çıkarılan kanun; mağazalarda erkek/kız çocuğu reyonlarını yasaklamıyor. Ancak ayrı bir cinsiyetsiz bölüm olması zorunluluğu getiriyor.

Söz konusu reyonda hangi cinsiyete yönelik üretildiğine bakılmaksızın oyuncak ve çocuk bakım ürünlerinden oluşan makul bir seçki sunulması gerekiyor.

YASAYA UYMAYANA PARA CEZASI VERİLECEK

2024’ten itibaren uygulanacak yasaya uymayan mağazalara ilk ihlalinde 250 dolar (2 bin 250 lira) sonrasında 500 dolar (4 bin 500 lira) para cezası verilecek.

Düzenlemeyle tüketicilerin ‘benzer ürünlerdeki haksız farklılıkları‘ tespit etmesi ve çocuk ürünlerinde cinsiyete dayalı önyargıyla mücadele amaçlanıyor.