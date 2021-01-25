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ABD'de biri hamile 5 kişi evde ölü bulundu

ABD'nin Indianapolis kentindeki bir evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, dün yerel saatle 04.00 civarında, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin Indianapolis'deki bir evde 5 kişinin cesedine ulaştığını açıkladı.

Evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi.

Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Polis raporlarında söz konusu kişilerin ölüm nedeninin silahla yaralanmaları olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu cinayet olduğu kaydedildi.

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