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ABD’de bir öğrenci, sınıfa getirdiği bombayı yanlışlıkla patlattı: 6 yaralı

ABD’nin Michigan eyaletinde, bir lise öğrencisi derse el yapımı bomba getirerek yanlışlıkla patlattı. Patlamanın hemen ardından okuldaki tüm insanların tahliye edildiği aktarıldı. Gerçekleşen patlamada 6 öğrencinin hafif yaralandığı bildirildi.

Michigan'da 16 yaşındaki bir okul öğrencisi, derse getirdiği el yapımı bombayı yanlışlıkla patlattı. Patlama sonucu hafif yaralanan 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

5 öğrencinin daha hafif yaralandığı ifade edilirken patlamanın hemen ardından okuldaki tüm insanların tahliye edildiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken güvenlik güçleri bombada kullanılan maddeleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Sputnik Türkçe

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