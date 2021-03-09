ABD’de bir öğrenci, sınıfa getirdiği bombayı yanlışlıkla patlattı: 6 yaralı
ABD’nin Michigan eyaletinde, bir lise öğrencisi derse el yapımı bomba getirerek yanlışlıkla patlattı. Patlamanın hemen ardından okuldaki tüm insanların tahliye edildiği aktarıldı. Gerçekleşen patlamada 6 öğrencinin hafif yaralandığı bildirildi.
Michigan'da 16 yaşındaki bir okul öğrencisi, derse getirdiği el yapımı bombayı yanlışlıkla patlattı. Patlama sonucu hafif yaralanan 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
5 öğrencinin daha hafif yaralandığı ifade edilirken patlamanın hemen ardından okuldaki tüm insanların tahliye edildiği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken güvenlik güçleri bombada kullanılan maddeleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Sputnik Türkçe
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