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ABD'de bir ilk: Sanat eseri için kripto ödeme onaylandı

ABD'de Christie's Müzayede Evi'nin satışa çıkardığı bir dijital sanat eseri 69 milyon dolara alıcı buldu. Eserin ödemesi için ilk defa bir kripto para cinsi kabul edildi.

New York şehrindeki Christie's Müzayede Evi, tamamen dijital ortamda oluşturulan bir sanal tabloyu 69 milyon dolara sattı.

Açık artırmayı kazanan alıcı ise ödemeyi, "Takas edilemez Jeton" olarak tanımlanan NFT isimli kripto para ile yaptı. İlk defa bir dijital sanat eseri kripto para ile satıldı.

Dijital imzası ile telif hakkı korunuyor

NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor.

Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.

5 bin ayrı çizimden oluşan dijital kolaj

Sanatçı Mike Winkelmann'a ait "Everydays: The First 5000 Days" isimli çalışma, son 13,5 yıldır her gün bir parçası yayınlanan 5 bin ayrı çizimden oluşan bir dijital kolaj.

Everydays: The First 5000 Days isimli çalışma / Fotoğraf: Reuters

[Everydays: The First 5000 Days isimli çalışma / Fotoğraf: Reuters]
 

Dijital sanat eserinin hiçbir fiziksel varlığı yok 

Winkelmann'ın eseri arasında, çoğunluğu illüstrasyon yazılımıyla oluşturulan eskizler, ünlü isimlerin portreleri ve tanınmış birçok çizgi film karakterlerinin dijital çizimleri yer alıyor.

Dijital sanat eserinin hiçbir fiziksel varlığı yok ve "sanatçının taklit edilemez imzasıyla şifrelenmiş ve blok zincirinde benzersiz bir şekilde tanımlanmış benzersiz bir NFT eşliğinde" sanatçı tarafından doğrudan alıcıya teslim edilecek.

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