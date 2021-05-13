ABD'de benzin sıkıntısı başladı, OHAL ilan edildi

ABD'nin en büyük boru hattına düzenlenen siber saldırının üzerinden 5 gün geçti.

Binin üzerinde benzin istasyonunun yakıtları tükendi. Stok yapmak isteyen sürücüler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bazı eyaletlerde OHAL ilan edildi

Kuzey Carolina, Virginia ve Florida eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Çevre ve güvenlik kuralları ikinci plana atılarak yakıt ikmali tanker, gemi ve trenler üzerinden yapılıyor.

Boruları ve dağıtım filosunu kontrol etmek için helikopterler kullanılıyor. Hafta sonunda da ikmal problemlerinin süreceği öngörülüyor.

Fidye talep ediyorlar

Ülkede benzin fiyatları, Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Uzmanlar, yakıt fiyatlarının yeni hafta ile birlikte yüzde 3'e kadar artabileceğini söyledi.

Ülkedeki en büyük boru hattının yer aldığı Colonial Boru Hattı adlı şirket, doğu yakasındaki yakıt tüketiminin yüzde 45'ini karşılıyor.

Boru hattının bilgisayar sistemlerini devre dışı bırakan Darkside adlı bilgisayar korsan çetesi, sistemi yeniden açmaları karşılığında fidye talep ediyor.