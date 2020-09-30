ABD'de başkanlık düellosuna 'İnşallah' damgası!

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden canlı yayında karşı karşıya geldi.

ABD'de ilki yapılan başkanlık münazarasına damga vuran anlardan biri de Trump'ın vergi beyannamelerini açıklayacağını söylemesine Biden'ın 'İnşallah' şeklinde yanıt vermesi oldu.

Programın bir bölümünde Trump, vergi beyannamelerini yayımlayacağını söylüyor. Biden ise, Trump'a "Ne zaman inşallah?" ifadesiyle karşılık veriyor.

Gecenin ilginç anı.



Trump, vergi kayıtlarını açıklayacağını söylüyor.

Biden’ın tepkisi, “Ne zaman? İnşallah”



pic.twitter.com/GPrzqKyyzV — Dildar Baykan (@BaykanDildar) September 30, 2020

TRUMP VE BIDEN İKİ KERE DAHA KARŞI KARŞIYA GELECEK

Başkan adayları Trump ve Biden, iki kere daha canlı yayında kozlarını paylaşacak. İkilinin ikinci canlı yayını 15 Ekim'de üçüncü kapışması ise 22 Ekim'de gerçekleşecek.