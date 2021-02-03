AjansHaber.com.tr Dünya 3 Ulusal Muhafız öldü

ABD'de askeri helikopter düştü: 3 ölü

ABD’nin Idaho eyaletinde Ulusal Muhafız personelini taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerce yapılan açıklamada, ABD’nin Idaho'nun Boise kentinde Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında Idaho Ulusal Muhafızlarına ait "UH-60 Black Hawk" tipi helikopterin düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaşamını yitiren 3 askerin eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi.

Helikopterin saat 20.00 sıralarında düştüğü ancak kazanın enkazına ve hayatını kaybeden askerlere gece yarısı ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Helikopterin düşme nedeninin ise henüz bilinmediği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ABD savaş gemisinden İstanbul Boğazı paylaşımı
Avustralya Google’a rest çekti
Biden yönetimi ile ortak hazırlayacağız
ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı düzenlendi
ABD’li NYT’den sonra şimdi de İngiliz BBC
16 yaşındaki genç polislerin arasına sızdı
Biden, Türkiye ile işbirliğini genişletmek istiyor