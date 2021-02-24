ABD’de araba hırsızlıkları arttı: GTA yasaklansın talebi geldi

ABD'nin Illinois eyaletinde artan suç oranları için video oyunları hedef gösterildi.

Başta Chicago şehri olmak üzere eyaletteki diğer şehirlerde artan suç oranları sonrasında eyaletin Demokrat milletvekili Marcus Evans Jr bunun sebebinin video oyunları olduğunu söyledi.

Özellikle araba hırsızlıkları olaylarında büyük bir artış görülen kentte Demokrat milletvekili Marcus Evans, belirli video oyunlarının satılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sundu.

‘OYUNLAR SUÇA TEŞVİK EDİYOR’

Özellikle Grand Theft Auto (GTA) adlı ünlü video oyununun çok popüler olduğunu ve suça teşvik ettiğini belirten milletvekili, sunduğu yasa tasarısında "psikolojik açıdan zararlı" ve "sürücünün ya da yolcunun içinde bulunduğu araçlara yönelik hırsızlığa özendiren" video oyunlarının Illinois eyaletinde satışının yasaklanmasını talep etti.

EYALETTE 18 YAŞ ALTININ İŞLEDİĞİ SUÇLAR GİTTİKÇE ARTIYOR

Özellikle 18 yaşından küçüklerin bu oyunları oynayarak suça özendiğini belirten Evans, eyalette geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki bir çocuğun araba kaçırmaktan, birkaç hafta önce de 15 yaşında iki çocuğun aynı suçtan gözaltına alındığının altını çizdi.

Geçtiğimiz haftalarda da içerisinde eski bir polis memurunun bulunduğu araç 18 yaşından küçük çocuklar tarafından kaçırılmış, olaydan sonra polis memuru, “Bunu yapanlar çocuk oldukları için serbest bırakılacaklarını düşündüklerinden dolayı bunu yapıyorlar” dedi.