ABD'de 8 gorilde koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs pandemisinin dünyayı etkisi altına almaya başlayalı tam bir yıl geçti ancak salgın ile ilgili yeni keşifler yapılmaya devam ediliyor. Son olarak ABD’nin en popüler ve ünlü hayvanat bahçelerinden biri olan San Diego Hayvanat Bahçesi’nde yaşamlarına devam etmekte olan gorillerin COVID-19’a yakalandıkları açıklandı.

San Diego Hayvanat Bahçesi ve Safari Parkı’nın yöneticisi olan Lisa Peterson, parkta kendilerine ayrılmış özel bir bölümde yaşamakta olan 8 gorilin koronavirüs semptomları göstermesi üzerine test yapıldığını ve 8 gorilin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Söz konusu gelişme, bizzat California Valisi Gavin Newsom tarafından da onaylandı.

Gorillerin insanlara koronavirüs bulaştırıp bulaştıramayacağı henüz bilinmiyor

Yapılan açıklamalara göre goriller, tıpkı COVID-19’a yakalanan insanlar gibi yoğun bir şekilde öksürüyor. Olayla ilgili ilk tahminler, virüsün gorillere hayvanat bahçesindeki bir çalışandan bulaştığı yönünde. Yine de şu an için bu konuda kesin bir açıklama yapılmış değil ve incelemeler devam ediyor.

Günümüzden yaklaşık 8 ay önce yapılan açıklamalarda kedigillerden olan kaplan, aslan ve kedilerin koronavirüse yakalanabildiği açıklanmıştı. O zamanki açıklamalar insanların kedilere virüs bulaştırabildiği ancak kedilerin insanlara bulaştıramadığı yönündeydi. Bu durumun goriller için de geçerli olup olmadığı, ancak yapılacak incelemelerin ardından anlaşılacak.