AjansHaber.com.tr Dünya 4 ilaç devi, 26 milyar dolar tazminat ödeyecek

ABD'de 4 ilaç devi, 26 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

ABD'de 4 büyük ilaç şirketi, ülkedeki opioid bağımlılığı krizinde rolleri olduğu suçlaması ile açılan davalar için toplam 26 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Covid aşısı üreten firmalardan olan Johnson & Johnson, 5 yıllık dönemde 5 milyar dolar ödemeyi teklif etti.

Anlaşma teklifi, eyaletler tarafından kabul edilirse, federal ve eyalet mahkemelerindeki yaklaşık 4 bin dava, sonuca bağlanmış olacak.

İlaç şirketlerinin, ağrı kesici ilaçların bağımlılık riskini anlatmadan pazarlayarak "opioid salgınına" yol açtığı savunuluyor.

Opioid, vücutta morfin benzeri etki gösteren kimyasal maddelere deniyor.

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