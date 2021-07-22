ABD'de 4 ilaç devi, 26 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Covid aşısı üreten firmalardan olan Johnson & Johnson, 5 yıllık dönemde 5 milyar dolar ödemeyi teklif etti.

Anlaşma teklifi, eyaletler tarafından kabul edilirse, federal ve eyalet mahkemelerindeki yaklaşık 4 bin dava, sonuca bağlanmış olacak.

İlaç şirketlerinin, ağrı kesici ilaçların bağımlılık riskini anlatmadan pazarlayarak "opioid salgınına" yol açtığı savunuluyor.

Opioid, vücutta morfin benzeri etki gösteren kimyasal maddelere deniyor.