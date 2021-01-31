AjansHaber.com.tr Dünya ABD'de 40 milyon kişi silah alım başvurusu yaptı

ABD'de 2020'de 39 milyon 695 bin kişi silah almak için başvuru yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'de, 2020'de silah almak için başvuranların sayısı 39,7 milyona yaklaştı.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) verilerine göre, ABD genelinde 2020'de 39 milyon 695 bin kişi silah almak için başvuru yaptı.

Ülkede 2018'de silah almak için başvuranların sayısı 26 milyon iken, 2019'da bu sayı 28 milyon civarında gerçekleşmişti.

Kovid-19 salgının yanı sıra ülkede artan kutuplaşmanın da insanları silah alımına yönlendirdiği değerlendiriliyor.

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