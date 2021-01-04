AjansHaber.com.tr Dünya Kafedekiler panikle çığlık attı

ABD'de 2 adam 25. kattan aşağıya atladı

Cuma günü ABD'nin Nashville eyaletindeki Grand Hyatt otelinin çatı katındaki kafeden paraşütle atlayan iki adam, müşteriler arasında "kitlesel paniğe" neden oldu.

Metro Nashville Polisi'nin olay raporuna göre, otel güvenliği, polise iki adamın cuma akşamı otelin 25. katındaki çatının çıkıntısına yaklaştığını ve oradan atladığını söyledi.

ÇIĞLIK ATTILAR

Rapora göre, paraşütlüler atladığında, kafedeki müşteriler çığlık atmaya başladı ve bir "kitlesel panik" yaşandı. Tanıklar, atlayan iki adamın yolun karşısındaki park yerine paraşütle iniş yaptığını, indikten sonra da park halindeki bir arabaya binip uzaklaştıklarını bildirdi.

MÜŞTERİ O ANLARI KAYIT ALTINA ALDI

Kafedeki bir müşteri olayın video görüntülerini sosyal medyada bu şekilde yayınladı.

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