ABD'de 2 adam 25. kattan aşağıya atladı

Metro Nashville Polisi'nin olay raporuna göre, otel güvenliği, polise iki adamın cuma akşamı otelin 25. katındaki çatının çıkıntısına yaklaştığını ve oradan atladığını söyledi.

ÇIĞLIK ATTILAR

Rapora göre, paraşütlüler atladığında, kafedeki müşteriler çığlık atmaya başladı ve bir "kitlesel panik" yaşandı. Tanıklar, atlayan iki adamın yolun karşısındaki park yerine paraşütle iniş yaptığını, indikten sonra da park halindeki bir arabaya binip uzaklaştıklarını bildirdi.

MÜŞTERİ O ANLARI KAYIT ALTINA ALDI

Kafedeki bir müşteri olayın video görüntülerini sosyal medyada bu şekilde yayınladı.

VIRAL VIDEO: Two guys BASE jump from roof of Grand Hyatt on Broadway in downtown Nashville last night.



Amanda Bagley shot the video and said it appeared the two were detained by police.



We are working to figure out if they were charged and if they were injured. pic.twitter.com/WkKTY9t0zQ