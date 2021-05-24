ABD, Yunanistan'daki silahlı kuvvetlerinin varlığını artıracak

ABD güçleri, Yunanistan'daki varlığını artırmaya hazırlanıyor.

Washington'ın, Yunanistan'daki silahlı kuvvetlerinin varlığını hem kalıcı hem de dönüşümlü olarak artırmaya karar verdiği, konuyla ilgili olarak müttefiklerini ve ortaklarını bilgilendirdiği aktarıldı.

ABD YUNANİSTAN'DAKİ ÜS SAYISINI ARTIRIYOR

Gelişme karşısında Yunan basınında adeta yaşanan "sevinç" dile getirildi. Kathimerini gazetesinin, konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin ülkedeki askeri varlığının artırılması için "Bir NATO müttefikinin doğal konuşlanması" denildi.

Yunanistan'daki Amerikan askerlerinin bulunduğu noktaların sayısının artırılmasının, 2019'da iki ülke arasında imzalanan Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması kapsamında yapıldığı ifade edildi.

EN AZ 4 ÜS EKLENECEK

Bu kapsamda mevcut ABD askeri varlığının bulunduğu noktalara en az dört üs daha eklenecek.

ABD güçleri, halihazırda Girit'teki Suda Üssü ile Dedeağaç limanını kullanırken, Larissa ve Stefanovikio'daki hava üssü de ABD uçaklarına hizmet veriyor.

ANDRAVIDA HAVA ÜSSÜ GÜNDEMDE

Yunan Savunma Bakanlığı'nın Amerikalıların seçim yapabileceği 22 yerin listesini hazırladığı kaydedildi. Muhtemel yerlerden ilki, ülkenin batısındaki Andravida hava üssü. İskiri Adası'nın da gündemde olduğu bildirildi.

Üssün konumunun, Batı Avrupa'dan, özellikle İtalya'dan hızlı konuşlanmayı sağladığı bilgisi paylaşıldı. "ABD, son aylarda F-15 ve F-16 avcı uçakları, KC-135 tankerleri ve MQ-9 Reaper İHA'sı konuşlandırdı." denildi.