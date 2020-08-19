ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Son zamanlarda Dedeağaç ilçesine yüklü miktarda askeri yığınak yapan ABD'nin, Dedeağaç Limanı'nı satın alarak Türk Boğazları'nı gözetleyeceği ileri sürüldü.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı ve hukuki hamlelerine karşı eli kolu bağlanan Yunanistan, çareyi Lozan Barış Anlaşması'na göre asker bulunmaması gereken, Türkiye sınırı yakınlarındaki Dedeağaç bölgesini ABD'ye peşkeş çekmekte buldu.

Liman için teklifte bulundular



Ancak, bölgeye son zamanlarda yoğun askeri sevkiyat yapan, deniz ve hava üssü kuran ABD'nin bununla da yetinmediği ve Dedeağaç Limanı'nı satın almak için teklifte bulunduğu iddia edildi.

Yunan medyasında yer alan habere göre, ABD'li ONEX ve Black Summit Financial Group, Dedeağaç Limanı'nın yüzde 67'sini ve Kavala'daki Filippos B limanını almak için teklifte bulundu.

Amaç Türkiye'yi gözetlemek



Batı'nın zırlak çocuğu Yunanistan, Dedeağaç'ı peşkeş çekerek Lozan Anlaşması'nı ihlal ederken, ABD'nin kendilerini Türkiye'ye karşı koruması için skandal bir hamlede bulunmuş oldu. Nitekim ABD'nin bu hamleyle hem Karadeniz stratejisi kapsamında Rusya'ya karşı hem de Yunanistan'ın en büyük limanını satın alan Çin'e karşı kullanmak istediği değerlendiriliyor. Öte yandan ABD'nin bir diğer amacının da Türk Boğazları'nı gözetlemek olduğu belirtiliyor.