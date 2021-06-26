ABD ve Türkiye'den Kabil havaalanı görüşmesi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk ve ABD heyetleri Millî Savunma Bakanlığında bir araya gelmiştir. Görüşmelerde, NATO Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanı’nın işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür. Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır.