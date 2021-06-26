ABD ve Türkiye'den Kabil havaalanı görüşmesi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD heyetlerinin, Afganistan'taki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldığını, görüşmelere devam edilmesi konusunda tarafların uzlaştığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk ve ABD heyetleri Millî Savunma Bakanlığında bir araya gelmiştir. Görüşmelerde, NATO Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanı’nın işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür. Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır.
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