ABD ve NATO Ukrayna'daki savaşı uzatmak istiyor

Kremlin'den yapılan açıklamada ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya tank sevkiyatına ilişkin tepki geldi. Yapılan açıklamada "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya tank dahil silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya tank sevkiyatını "Batı ülkeler savaşa katılıyor, savaşı uzatmak istiyor" şeklinde değerlendirdi.

Batılı ülkelerin söz konusu sevkiyatla ilgili yaptıkları değerlendirmelere katılmadıklarına işaret eden Peskov, "Avrupa başkentlerinden ve Washington'dan, Ukrayna'ya tanklar da dahil çeşitli silah sistemlerinin gönderilmesinin, hiçbir şekilde bu ülkelerin veya ittifakın (NATO) Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduğu anlamına gelmediğine dair defalarca açıklamalar yapıldı. Buna kesinlikle katılmıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu sevkiyatın, çatışmaya doğrudan müdahil olmak anlamına geldiğini vurgulayan Peskov, "İttifak (NATO) ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz. Bunun da arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 Abrams tankının verileceğini duyurmuştu.

Bazı Avrupalı ülkeler de ellerindeki Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya sevk etmeye hazır olduklarını bildirmişti.