ABD uçağına yakıt ikmali

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin hava sahalarında gerçekleştirilen Silver Sky Harekâtı kapsamında ABD'ye ait B-52 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "28 Ağustos 2020 tarihinde Türk hava sahası üzerinde gerçekleştirilen uçuşlara 2 KC-135R ve 2 F-16 uçağı ile destek verilmiş; B-52 uçağına havadan yakıt ikmali yapılmış ve F-16 uçaklarımız tarafından Ege Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasının derinliklerine kadar eskort görevi icra edilmiştir" denildi.

Two Turkish F-16s and two KC-135R aircraft supported a US B-52 aircraft. In-flight refuelling was provided and our F-16 aircraft escorted the B-52 deep into the international airspace over the Aegean Sea.https://t.co/Xw7f0fDdKf pic.twitter.com/FN34vRrZvp