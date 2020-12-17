ABD, Türkiye ile ilgili yine “Endişeliyiz” açıklaması yaptı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçilerin Komite Lideri Michael McCaul, yayınladıkları basın açıklamasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Libya gibi bölgelerde attığı adımlardan duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçilerin Komite Lideri Michael McCaul tarafından yapılan yazılı açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin NATO’yu ve bölgeyi tehdit eden eylemleri nedeniyle endişeliyiz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Türkiye’nin attığı adımlar “tehditkar ve provokatif” olmakla suçlanırken, ABD’nin NATO ve AB müttefikleri ile birlikte çalışarak Türkiye’ye geri adım attırması gerektiği belirtildi.

“ABD ve Türkiye arasındaki eski ilişkilere dönülebilmesi için”, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bazı faaliyetlere son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada Türkiye’nin Suriye ve Doğu Akdeniz gibi önemli meselelerde geri adım atması istendi.

1) Türkiye’nin S400 alımının NATO’nun ortak savunma planına zarar verdiği iddia edildi ve geri adım atılması talep edildi.

2) Türkiye’nin Suriye kuzeyindeki operasyonlarını durdurması istendi. Bu talep için ABD’nin geçmişte birçok kez başvurduğu “DEAŞ tehlikesi” bahanesi yine kullanıldı ve Türkiye’nin operasyonlarının kazanımları tehdit ettiği iddia edildi.

3) Ayrıca Türkiye’nin Karabağ ve Libya’ya müdahalesi de Engel ve McCaul tarafından listeye eklendi. Türkiye, çatışmaları körüklemekle suçlandı.

4) Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yaptığı çalışmalardan da şikayet edildi. Türkiye’nin kıta sahanlığı için “tartışmalı sular” ifadesi kullanılırken, Yunanistan ve GKRY’nin de burada hak iddia ettiği vurgulandı.

5) Öte yandan Türkiye’nin Hamas üyeleri ile görüşmeler yürütmesi, Engel ve McCaul tarafından rahatsızlıkla karşılandı.

6) Türkiye’nin FETÖ’ye karşı yürüttüğü mücadele de örtülü şekilde açıklamanın hedefindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumlarda kendi gücünü artırmakla, hukuk ile hak ve özgürlüklere zarar vermekle suçlandı.

Türkiye için kritik öneme sahip bu konularda geri adım atılmasını isteyen ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, bir kez daha ABD’nin asıl rahatsızlığını ortaya koydu.

ABD’nin sadece S400’ler nedeniyle değil, Türkiye’nin kendisine çizilen sınırları aşmasından ve bölgedeki hak ve menfaatlerini korumasından rahatsız olduğu açıkça ifade edilmiş oldu.