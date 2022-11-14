ABD, terör ve coğrafya!

Dursun ERKILIÇ

Arşivde gezinirken, 14 Aralık 2002 tarihli bir habere rastladım. “Taliban’dan kurtuluşun birinci yılı” konulu habere göre, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de, Taliban rejiminden kurtuluşun birinci yıldönümü kutlanıyor”du, 20 yıl önce bugünlerde…

11 Eylül 2001’de Amerikan emperyalizminin simgelerinden ikiz kulelere içi insan dolu uçaklarla yapılan kamikaze saldırıları, terörün ulaşabileceği boyutları göstermesi bakımından korkunçtu.

Amerika açısından ise uzay orduları komutanlığı kurmaya hazırlanırken haber alınamayan ve önlenemeyen bu saldırılar büyük bir itibar kaybıydı.

Yol bulundu: Terör ürettiğine inanılan Afganistan'a askeri müdahalede bulunulacak, ‘adamları’ durumundaki ülkeler NATO aracılığıyla buraya çekilecek ve El Kaide, Taliban ve diğer yapılar, yapılanmalar yok edilecekti…

“Demokrasi getiriyoruz!” diye girdiği ülkeleri kan gölüne çeviren emperyalistlerin ağababası Amerika ve ‘adamları’, Afgan ordusuna eğitim desteği vermeye başlarken silah ve asker de yığmışlardı.

Afganistan’ı 5 yıl boyunca sıkı kurallar altında yönetirken kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere halkına kan kusturan Taliban yönetimi bu gelişmeden tırsmış, düzenlenen operasyonların da etkisiyle 13 Kasım 2001’de Kabil’i terk etmişti…

Açıkçası bu gelişme yaşanırken başta Afganlar olmak üzere dünya rahat bir nefes almış, bu ceberut örgütün artık ayağa kalkamayacağı hatta süreç içinde belki de dağılabileceği zannı oluşmuştu!

Amerika Afganistan’dan kaçtı

Herkes yanıldı. Çünkü Amerika ve NATO 20 yılda Taliban’a tosladı! Sözde bir ‘barış anlaşması’ imzalayarak zevahiri kurtarmaya çalışıldı. 2020’deki anlaşmanın ardından son Amerikan askeri 31 Ağustos 2021’de Afganistan’dan çekildi.

Sonuç: 1 trilyon dolar maliyet, 2400’den fazla askerinin ölümü… Amerika ve adamları çekilirken Afgan ordusuna hatırı sayılır bir silah ve mühimmat bırakarak, “Haydi aslanlarım, şu Taliban’ı darmadağın edin” dedi! Taliban iki hafta içinde Başkent Kabil dahil tüm şehirleri ele geçirdi.

Herkesin ders alması gerek

Bu süreçte yaşananlar ve ‘insan tahliyesi’ sırasında dünyaya yansıyan, uçaktan dökülen insan görüntüleri, tüm ülkelerin Afganistan’dan alması gereken çok ders olduğunu anlatıyordu. Başkalarının getireceği demokrasi böyle ve bu kadar olurdu…

Afganistan, sıradan bir coğrafya değildir… Türkler açısından, bu ülkeyi işgal eden Ruslar, Amerikalılar ve diğer ülkelerle olmayacak kadar önemli tarihi, kültürel ve inanç bağları, bağlantıları vardır… Tarih boyunca rahat bırakılmamıştır bu coğrafyada yaşayanlar.

Afganistan’ın bir adı da, “Medeniyetler mezarlığı”dır! Evet, bugün 14 Aralık! 20 yıl önce Afganistan’da “Taliban’dan kurtuluş” kutlanıyordu! 20 yıl sonra bugün, Taliban Afganistan’ı yeniden ele geçirişini kutluyor! Zulümle…