ABD sokaklarında boks maçı gibi görüntüler

ABD'nin Teksas eyaletinde, trafikte seyir halinde olan sürücü ile motorlu kurye arasında yol tartışması çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Yumruklar havada uçuştu

Yol ortasında birbirine giren iki kişi, caddeyi adeta boks ringine çevirdi. Kavga sırasında ise sürücülerden biri aldığı darbeyle yere serildi. Taraflar daha sonra kavgaya son vererek bölgeden ayrıldı.

Yaşanan o anlar da başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.