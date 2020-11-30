ABD seçimlerinde hileli pusula iddiasına FBI'dan inceleme

Thomas More Society'nin kar amacı gütmeyen kuruluşu Project Amistad'dan, seçime hile karıştığını kanıtlayan belgeleri istedi. Kuruluş yetkilileri, ellerindeki tüm verileri FBI bürosuyla paylaşacaklarını duyurdular.

ABD'deki başkanlık seçimlerini Joe Biden kazansa da, Cumhuriyetçiler ve muhafazakar grupların 'seçime hile karıştı' iddiaları devam ediyor.

Son olarak Federal Soruşturma Bürosu (FBI), muhafazakar bir kuruluşa ulaştı ve 'Joe Biden'ın hileli yüzbinlerce oy pusulası' kullanarak başkanlık seçimlerini kazandığını kanıtlayan bilg ve belgeler talep etti.

Muhafazakar kar amacı gütmeyen Thomas More Society'nin Project Amistad kuruluşu, Demokrat Parti'nin seçmen sahtekarlığına ilişkin kanıt toplamak için veri analistleri ve eski Trump kampanya yardımcısı Matt Braynard ile bir araya gelmişti.

Braynard'ın verileri, Michigan, Minnesota, Wisconsin ve Pennsylvania'daki hile iddiaları dahil olmak üzere, Project Amistad tarafından bir dizi olayı bildirmek için kullanıldı. Görünüşe göre FBI, şu anda bu araştırmayla yakından ilgileniyor.

'TÜM VERİLERİ PAYLAŞACAĞIZ'

Braynard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FBI proaktif olarak ve doğrudan benden yasadışı oy pusulalarını gösteren delilleri talep etti. Salı gününe kadar isimler, adresler, telefon numaraları dahil tüm verilerimizi teslim etmiş olacağız.' ifadelerini kullandı.

Project Amistad Direktörü Phillip Kline da, Braynard'ın verilerinin ajansa aktarılacağını söyledi. Kline, 'Veriler dava açtığımız eyaletlerde potansiyel olarak hileli oy pusulalarını belirlemek için kullanıldı.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü erken saatlerde, FBI ve Adalet Bakanlığı'nı eylemsizlikleri nedeniyle kınadı.

FBI'ın Braynard'ın bilgileriyle ne yapmaya karar verdiği bilinmiyor. Aynı şekilde, eski Trump yardımcısının verilerinin 'hile' konusunda ne kadar kesin olduğu da belirsiz.

Braynard, daha önce bu verileri Arizona Eyalet Yasama Meclisi üyelerine Pazartesi günü sunacağını, çünkü Arizona'nın Biden'in eyaletteki galibiyetini onaylamaya hazırlandığını söylemişti.

Trump'ın yasal seçenekleri başarısız olursa ve Seçici Kurul, önümüzdeki ay yapılacak toplantıda Biden'ı galip ilan ederse, başkanlığı Demokrat rakibine devredeceğini söyledi. Trump ayrıca, bir Biden galibiyetinin "hata" olacağı konusunda uyardı ve seçimi 'üçüncü dünya ülkesi'ndeki bir oylamayla karşılaştırdı.