ABD seçim sonucu ülkenin kaderini belirleyecek

Gelen son dakika haberlerine göre ABD seçimleri dünyanın beklemediği bir tablo ortaya çıkardı! Donald Trump ve Joe Biden'ın başkanlığı kazanmak için 270 oya ihtiyacı var. ABD seçim sonuçlarına ilişkin mevcut tablo şu şekilde:

Son gelen bilgilere göre Trump, kritik önemdeki eyaletlerden Ohioi, Florida ve Texas'ı kazandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden Vermont, Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı.

Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

ABD'DEKİ BAŞKANLIK YARIŞINDA BİDEN MİNNESOTA'YI, TRUMP MONTANA'YI KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Minnesota eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Montana eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Minnesota'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Montana'da ise Cumhuriyetçi Trump, Biden'ı geçerek ipi göğüsledi.

Bu sonuçlara göre Biden hanesine 10, Trump ise 3 delege daha eklemiş oldu.

WEST VİRGİNİA EYALETİNİ TRUMP, VİRGİNİA'YI İSE BİDEN KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia eyaletinde Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, West Virginia eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 yılında da West Virginia eyaletinde rakibi Hillary Clinton'ı yenmişti. West Virginia'yı kazanan son Demokrat 1996'da Bill Clinton olmuştu.

Virginia eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı. 2016 yılında da Virginia'da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, West Virginia'da 5 delege kazanırken, Biden ise Virginia'da 13 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

CUMHURİYETÇİ ADAY DONALD TRUMP, OHİO EYALETİNİ KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan eyaletlerden Ohio'yu Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Ohio'da rakibi demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Böylece Trump, Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA KRİTİK ÖNEMDEKİ FLORİDA EYALETİNİ TRUMP KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Florida eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Florida eyaletindeki oyların yaklaşık yüzde 51,3'ünü aldı.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 96'sı sayılırken, yüzde 51,3 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 47,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak eyaletteki seçimleri kazandı.

Bu sonuçla Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 29 delegeyi hanesine yazdırarak 174 delegeye ulaştı. Biden ise halen 223 delegede kaldı.

ABD'DE BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE KRİTİK EYALETLERDEN TEXAS'I TRUMP KAZANDI

ABD'de başkanlık seçimlerinde adaylar açısından kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta Demokrat rakibi Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Texas'ta 38 delege kazanarak, toplam delege sayısını 212'ye çıkardı. Biden ise 223 delege almış durumda bulunuyor.

ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA IOWA VE IDAHO'YU TRUMP, HAWAİİ'Yİ BİDEN KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Iowa ve Idaho eyaletlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Hawaii adalarını ise Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Iowa ve Idaho eyaletlerinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde de bu iki eyalette rakibi Hillary Clinton'ı mağlup etmişti.

Diğer taraftan Hawaii adalarında ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı.

Hawaii adalarını 2016 yılında da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, Iowa'da 6 ve Idaho'da 4 delege kazanırken, Biden ise Hawaii'de 4 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

TRUMP MİSSİSSİPPİ'Yİ, BİDEN MASSACHUSETTS'İ KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Mississippi'deki oyların çoğunluğunu elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette Trump, Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakarak oyların çoğunluğunu ve 6 delegeyi kazanmayı garantiledi.

Öte yandan Biden, Massachusetts eyaletindeki oyların çoğunluğunu elde etti ve eyaletteki 11 delegeyi kazandı.

Bu sonuçlarla Trump toplam 19, Biden ise toplam 28 delegeye ulaştı.

ALABAMA'YI TRUMP, DELAWARE VE ILLİNOİS'I BİDEN KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Alabama eyaletinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Delaware ve Illinois eyaletlerinde ise Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Alabama eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde de Alabama eyaletinde rakibi Hillary Clinton'ı yenmişti.

Diğer taraftan Delaware ve Illinois eyaletlerinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı.

Her iki eyaleti 2016 yılında da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, Alabama'da 9 delege kazanırken, Biden ise Delaware'de 3, Illinois'de 20 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

TRUMP GÜNEY CAROLİNA VE OKLAHOMA'YI KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da ise 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

TRUMP TENNESSEE'DE, BİDEN NEW JERSEY'DE KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Tennessee eyaletinde, Demokrat Joe Biden New Jersey eyaletinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Tennessee eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, Tennessee'de 11 delege kazanmış oldu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazanarak 14 delegeyi hanesine yazdırdı

TRUMP INDİANA'DA, BİDEN MARYLAND'DA KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump Indiana'da, Demokrat aday Joe Biden Maryland'da kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, Indiana'da Demokrat rakibi Joe Biden'ı geride bıraktı.

Biden ise Maryland eyaletinde oyların çoğunluğunu alarak ipi göğüsledi.

Bu sonuçla Trump, Indiana'da 11 delege kazanırken, Biden da Maryland'da hanesine 10 delege yazdırdı.

TRUMP, GÜNEY VE KUZEY DAKOTA, WYOMİNG, NEBRASKA VE LOUİSİANA EYALETLERİNİ KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana'da Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Güney Dakota'da 3, Kuzey Dakota'da 3, Wyoming'de 3, Nebraska’da 5, Louisiana’da 8 olmak üzere 22 delege kazandı.

ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA NEW YORK'U BİDEN ALDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden, New York eyaletinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Demokrat aday Biden, New York eyaletinde rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı geride bıraktı.

Biden, New York'ta 29 delege kazanmış oldu.

CONNECTİCUT, COLORADO VE WASHİNGTON DC'Yİ BİDEN, ARKANSAS'I TRUMP KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Biden Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'de rakibi Trump'ı yendi.

2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton her iki eyalet ve Washington'da Trump'a karşı kazanmıştı.

Washington DC eyalet olmadığı için Kongre seçimlerine katılmazken başkanlık seçimine katılıyor.

Diğer taraftan Arkansas eyaletinde ise Trump seçimi kazandı.

Biden, Connecticut'ta 7, Colorado'da 9, Washington DC'de 3 delege kazanırken, Trump ise Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA WASHİNGTON'I BİDEN, UTAH'I TRUMP KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Washington'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Biden, Washington'da 12 delege kazandı.

Trump ise Utah eyaletini alarak 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA TRUMP KANSAS VE MİSSOURİ EYALETLERİNİ KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Trump Kansas ve Missouri eyaletlerinde rakibi Demokrat Joe Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 delege kazandı.

ABD'DEKİ BAŞKANLIK YARIŞINDA CALİFORNİA EYALETİNİ BİDEN KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, en çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Biden California'da rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Böylece Biden hanesine 55 delege yazdırmış oldu.

ABD'DE BAŞKANLIK YARIŞINDA BİDEN, RHODE ISLAND, OREGON, NEW MEXİCO VE NEW HAMPSHİRE'I KAZANDI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire eyaletlerini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden söz konusu eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5 ve Oregon'da 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

TRUMP: DEMOKRATLAR SEÇİMİ BİZDEN ÇALMAYA ÇALIŞIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

ABD'deki 59. başkanlık seçimlerinde birçok eyalette sonuçlar açıklanırken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump paylaşımında, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımında ise Trump, ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağını belirtti.

Trump'ın Twitter paylaşımlarını, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın açıklama yaptığı saatlerde yapması da dikkatlerden kaçmadı.

- TWİTTER'DAN TRUMP'IN PAYLAŞIMINA UYARI ETİKETİ

Öte yandan, Trump'ın paylaşımına Twitter, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi koydu.

DEMOKRAT ADAY BİDEN, ŞU ANA KADAR ÇIKAN SEÇİM SONUÇLARINDAN MEMNUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, seçim sonuçlarının zaman alacağını belirterek, "Şu an geldiğimiz noktada kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz." dedi.

Ülke genelinde oy sayımı sürerken Biden, bulunduğu Delaware eyaleti Wilmington’da kameraların karşısına geçerek seçmenlerine kısa bir konuşma yaptı.

“Bu gece, bu seçimi kazanmak için doğru yolda olduğumuzu söylemeye geldim.” diyen Biden, “Hiç görülmemiş bir şekilde yapılan erken oylama nedeniyle sonucun zaman alacağını biliyorduk. Sayımlar bitene kadar sabırlı olmalıyız.” çağrısında bulundu.

Biden, Arizona ve Minnesota’yı kazanma konusunda kendilerine güvendiklerini belirterek, Georgia, Wisconsin ve Michigan eyaletleri üzerinde de iyi hissettiklerini ve Pennsylvania’yı da kazanacaklarını savundu.

Seçim sonuçları konusunda iyimser olduğunu belirten Biden, “Bu seçimi kimin kazandığını ilan etmek benim veya Donald Trump’ın işi değil, buna Amerikan halkı karar verecek. İnancınızı koruyun.” ifadelerini kullandı.

ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE TRUMP 125, BİDEN 209 DELEGEYE ULAŞTI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 125, Demokrat aday Joe Biden 209 delegeye ulaştı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Tennessee'de 11, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wyoming ve Nebraska'da 3'er, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 ve Utah'da 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington DC'de de 3, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7 ve California'da 55 delegeyi aldı.

Böylece Trump toplam 125 delegeye ulaşırken, rakibi Biden 209 delege kazandı.

ABD'DE SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİNDE SANDALYE DAĞILIMI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 45'e, Cumhuriyetçiler 44'e yükseltti.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçiler 145 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 119 oldu.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 125, Demokrat aday Joe Biden 209 delegeye ulaştı.

- SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİ SEÇİMİ

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Kongre seçimleri, özellikle Trump ile Biden arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri ise 6 yıllığına seçiliyor.

Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken; Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

ABD SEÇİMLERİNDE BAHİSLER TRUMP’A DÖNDÜ

ABD’de tarihi Başkanlık seçimleri tüm hızıyla devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden için yapılan ‘Kim Kazanır?’ bahislerinde ibre Trump’a döndü.

Amerikan halkı, 46’ıncı başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Ülkede tüm hızıyla devam eden seçimlerde ‘Kim Kazanır?’ başlığıyla açılan bahislerde ibre Donald Trump’a döndü. Daha önce yüzde 57,4 Joe Biden-yüzde 42,1 Donald Trump olarak belirlenen bahislerde Trump’ın oranı yüzde 63,7’ye yükselirken; Biden’ın oranı ise yüzde 35,8’e geriledi.

TRUMP'TAN SANDIKLAR KAPANDIKTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Trump sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.

Bu yılki ABD seçimlerinde rekor sayıda katılım beklenirken sandıkların büyük çoğunluğu yerel saat ile 19.00 (TSİ 03.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.