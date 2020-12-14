ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını açıkladı

ABD, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı

ABD, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alındı.

Reuters'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını internet sitesinden duyurdu.

Açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yaptırım listesindeki isimler şu şekilde:

-İsmail Demir

-Mustafa Alper Deniz

-Serhat Gençoğlu

-Faruk Yiğit