ABD polisi siyahi askere silah çekti, biber gazı sıktı

Olay, ABD'nin Virginia eyaletinde, 5 Aralık 2020'de meydana geldi.

Polis, otoyolda seyreden Caron Nazario isimli siyahi askerin aracını plakası takılı olmadığı ve camları filmli olduğu gerekçesiyle durdurmak istedi.

"Doğrusu dışarı çıkmaya korkuyorum. Emniyet kemerimi bile ellemeye korkuyorum. Ellerim dışarıda, lütfen…"



🔹ABD'nin Virginia eyaletinde siyahi bir asker, trafikte aracını durdurup kendisine silah çeken, küfreden, biber gazı sıkan ve yere yatıran iki polise dava açtı. pic.twitter.com/kqOKZ4LxFB — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 11, 2021

"Işıklı bir yer aradığı" belirtilen Nazario ise aracını benzin istasyonuna çekti.

Polis, siyahi askere benzin istasyonunda silah doğrultarak aracından inmesi çağrısı yaptı. Nazario ise, "araçtan inmeye korktuğunu" ifade etti.

Müdahale esnasında biber gazı kullanan polis, Nazario'yu yere yatırarak kelepçeledi.

Polislere dava açtı

Siyahi asker, anayasal haklarının ihlal edildiği, yasa dışı arama ve gözaltıya maruz kaldığı gerekçesiyle polis memurları Joe Gutierrez ve Daniel Crocker'a dava açtı.

Nazario tarafından yeni alınan aracın plaka yerine kullanılan geçici belgesinin arka camda asılı olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Olay anına ait polis kamerası görüntülerinin yayımlanmasının ardından, sosyal medyada polislere tepki yağdı.