ABD ordusunda skandal! Alkol sanıp Antifriz içtiler

ABD ordusuna bağlı bazı birlikler, Teksas'ta yapılan 10 günlük bir saha tatbikatına katılıyor.

Teksas Fort Bliss'te 10 günlük tatbikat sırasında, bazı askerler alkol sandıkları sıvıyı içti. Kısa süre sonra fenalaşan bazı askerler, hastaneye kaldırıldılar.

Tedavi için hastaneye kaldırılan aktif görevdeki 11 ABD askerinin, alkol sanarak içtikleri sıvının antifriz olduğu ortaya çıktı. William Beaumont Ordu Tıp Merkezine götürülen askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Fort Bliss Sözcüsü Yarbay Allie Payne yaptığı açıklamada, '9 asker hala gözetim altında. Ancak, iki askerin durumu ciddi, yoğun bakım ünitesindeler. İlk toksikoloji sonuçları, askerlerin etilen glikol zehirlenmesi yaşadığını gösteriyor.' dedi.

Payne, askeri düzenlemelerin "saha eğitimi ortamında alkol tüketimini yasakladığını" da hatırlattı.

Tıp merkezinin başında bulunan Albay Shawna Scully, Scully, etilen glikol tüketilmesinin böbreklerde hızlı hasara ve hatta yeterince tüketilirse organ yetmezliğine neden olabileceğini söyledi. Her askerin kimyasaldan ne kadar içtiği belli değil.

Öte yandan olayın nedenleri, yerel askeri yetkililerin yanı sıra Ordunun Kriminal Soruşturma Komutanlığı tarafından soruşturuluyor.