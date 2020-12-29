ABD medyasından Erdoğan ve TSK yorumu

Türkiye’nin gerek Dağlık Karabağ’da gerekse Doğu Akdeniz’deki başarıları dünya gündeminden düşmüyor. Amerikan Foreign Policy dergisinde yayımlanan bir makalede, "Bu salgının zafer arayışını engellemesine izin vermeyen bir kişi varsa, o da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadeleri kullanıldı.

Amerikan Foreign Policy dergisinden ilginç bir yazı yayımlandı. Allison Meakem tarafından kaleme alınan yazıya, "Şu an trajikomik görünse de çoğumuz 2019 biterken 2020'yi fethedeceğimizi düşünerek yeni yıla girdik. Ancak Mart'ın ortası geldiğinde bu hayallerimiz çöktü ve 2020 bizi fethetti" cümleleriyle giriş yapıldı.

"BU SALGIN ERDOĞAN'IN ZAFER ARAYIŞINI ENGELLEYEMEDİ"

2020 yılındaki zorluklara rağmen Türkiye'nin ilerleyişini durdurmadığı belirtilen değerlendirmede, "Bu salgının zafer arayışını engellemesine izin vermeyen bir kişi varsa, o da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadeleri kullanıldı.

"TÜRK ORDUSU ÇOK AKTİFTİ"

"Bu yıl Türk Ordusu, dünya çapında on yıllardır olmadığı kadar, hatta belki de hiç olmadığı kadar aktifti" diye devam yazıda, Erdoğan'ın Libya'dan Dağlık Karabağ'a kadar Türkiye'nin hedeflerini ilerletmek için çalıştığı belirtilerek, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj krizinin bir "temas sporuna" dönüştüğü kaydedildi.

İÇ MUHALEFETE GÖZ KIRPTILAR

Erdoğan ile Macron arasındaki gerilime, ABD'nin CAATSA yaptırımına değinilen yazıda, dışarıdan destek bulmaya çalışan iç muhalefete de gaz verildi ve "Türk muhalefeti büyüyor" denildi.