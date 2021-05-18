ABD medyası, Pentagon'un 60 bin kişilik gizli ordusunu ortaya çıkardı

Mensuplarının düşük profilli asker ve sivil kimlikleri kullanan ordunun yurt içi ve yurt dışında çeşitli operasyonlar yaptığı öğrenildi. Haberde gizli ordunun CIA'in gizli güçlerinin sayısından 10 kat daha fazla olduğunun altı çizilirken, ABD'nin Rusya ve Çin'in kullandığı yöntemin ayınısını kullandığına dikkat çekildi.

Yıllarca dünya çapında bir çok darbe girişimi ve benzeri operasyonlardan sorumlu gösterilen ABD'nin hiçbir ülkede bulunmayan gizli ordu gücü ortaya çıktı. Pentagon'un düşüp profilli sahte kimlik kullanan mensuplardan oluşan 60 bin kişilik gizli bir ordu kurduğu ortaya çıktı. ABD'li haber kuruluşu Newsweek'in 2 yıllık bir çalışma ile ortaya çıkardığı orduyla ilgili bir çok ayrıntı bulunuyor.

Haberde, Pentagon'un operasyonları şeffaf yapmanın zorluklarından kurtulmak için asker, sivil ve müteahhit kimlikli çok sayıda kişinin yerleştirildiğine dikkat çekti. gizli ordunun toplam gücü hakkında hiçkimsenin net bir bilgisi bulunmazken, ABD Kongresi'nde ise konuyla ilgili hiçbir soruşturma açılmadı. Gizli ordunun Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere askeri kurallara ve hesap verilebilirlik ilkesine aykırı olduğunun altı çiziliyor.

Pentagon’un bu programında yer alan yaklaşık 130 özel şirketin her yıl en az 900 milyon dolar harcadığı kaydedildi. Bu şirketlerin, sahte isimler altında çalışan kişiler için sahte belgeler oluşturduğu, faturalarını ve vergilerini karşıladığı, Ortadoğu ve Afrika’nın en ücra köşelerinde bile dinleme ve gözetim için özel cihaz ve ekipman ürettiği belirtildi.

TEMEL GÖREV, HASIM ÜLKELERDE "TERÖRİST TAKİBİ"

Gizli ordunun yarısından fazlasını ABD Ordusu Özel Harekât Kuvvetleri’nin oluşturduğu aktarılırken temel görevinin, savaş bölgelerinde ve hasım ülkelerde 'terörist takibi' olduğu kaydedildi.

Bu ordunun en yeni ve en hızlı büyüyen grubu, sahte isimler altında çalışan ve internette bilgi toplayan siber savaşçılar. Bu savaşçıların ayrıca sosyal medyada etki kampanyalarına katıldığı ifade edildi.

Araştırmaya imza atan gazeteciler, Washington’un bu gizli orduya sadece terörle mücadele değil, Rusya ve Çin ile hibrit savaşlarda rekabet fırsatlarını artırmak için ihtiyaç duyduğu görüşünde.

Newsweek, gizli ordunun istifa eden üst subaylardan biriyle görüştü. Programın gerçek ölçeği hakkında hiçbir bilginin bulunmadığını söyleyen kaynak, düşmana yenilmez olma isteğinin ABD için yarar arz ettiğini, ancak küresel ölçekte bu eğilimin çatışmalara çözüm aramayı zorlaştırdığı görüşünü dile getirdi.