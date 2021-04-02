ABD Kongre Binası kapatıldı

ABD'de 6 Ocak'ta baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.

Kongre polisi, "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Olay esnasında Kongre yerleşkesine, olaya müdahale için polis helikopterlerinin inmesi dikkati çekti.

Bir araç, ABD Kongre binası bariyerleri önünde nöbet tutan iki güvenlik görevlisine ve daha sonra bariyerlere çarptı.



🔹Araçtaki şüpheli vurularak etkisiz hale getirilirken, aracın çarptığı güvenlik görevlilerinden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. pic.twitter.com/uidSy6cMPj — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 2, 2021

Şüpheli hastanede öldü

Amerikan basınına konuşan görgü tanıkları, şüphelinin bariyerlere çarptıktan sonra elinde bıçakla arabadan çıkması üzerine polisin ateş açtığını aktardı.

NBC News ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın kaldırıldığı hastanede öldüğünü kaydetti.

Olayın saldırı mı yoksa kaza mı olduğuna dair yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Kongre oturumlarına ara verildi

Olay nedeniyle Senato ve Temsilciler Meclisindeki oturumlara ara verildi.

Öte yandan olay esnasında brifing yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın Washington'ın dış bölgesindeki Camp David'de ve güvende olduğunu kaydetti.

ABD Kongresine giriş-çıkışlar yeniden açıldı

Etrafında güvenlik sağlanan ve başka bir tehdit tespit edilmeyen Kongre yerleşkesi, giriş çıkışlara yeniden açıldı.

Yaşamını yitiren polis için Kongredeki bayraklar yarıya indi

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de olayda yaşamını yitiren polis memuru için Kongredeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.