ABD, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına karşı adım atmaya hazır

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cemal Kaşıkçı raporuna ve ABD-Suudi Arabistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın söz konusu rapora olan inancının tam olduğunu vurguladı.

"Cemal Kaşıkçı cinayeti korkunç bir suçtu"

Price, "Cemal Kaşıkçı cinayeti korkunç bir suçtu. Konuştuğumuz raporun merkezinde de bu olacaktır. Kongreye sunulacak raporda (bu suça ilişkin) atılabilecek adımlar da yer alacaktır. Ardından yasanın gerektirdiği şeyi yapacağız ve sorumlulara karşı atılacak adımları konuşma noktasında olacağız" dedi.

Biden yönetiminin ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla yeniden ele aldığını ve bu ilişkiyi revize ettiğini anlatan Price, Riyad yönetiminin güvenlik endişelerinin de farkında olduklarını ve bu anlamda Suudilere gereken desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.