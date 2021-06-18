ABD ile Türkiye Kabil Havalimanı konusunda anlaştı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta yaptıkları görüşmede, Kabil Havalimanı güvenliğini Türkiye'nin sağlaması konusunda anlaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 14 Haziran’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde hem ikili hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti. İki liderde, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini ifade etmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Biden ile Erdoğan'ın yaptıkları görüşmede, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini Türkiye'nin sağlaması konusunda anlaştığını duyurdu. Sullivan, Biden'ın havaalanı güvenliği için ABD’nin Türkiye’ye destek vereceğini taahhüt ettiğini aktardı. Sullivan görüşmede, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S 400 hava savunma sistemleri sorunu için ise henüz bir çözüm bulunamadığını ve konuyla ilgili görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

Sullivan gazetecilere verdiği demeçte, "Liderler, Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasında öncü bir rol oynayacağına dair açık taahhütte bulundu ve şimdi buna nasıl yapacağımız üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Havalimanın güvenliği, ABD ve Batılı güçlerin Afganistan çekilmesi nedeni ile diplomatik misyonların çalışması için kilit öneme sahip. Geçen hafta bir Taliban sözcüsünün Türkiye'nin de ABD ile varılan anlaşma neticesinde askerlerini Afganistan'dan çekmesi gerektiği ifade etmesine rağmen Sullivan, "Taliban'ın veya Afganistan'daki diğer unsurların uluslararası güçlere saldıracağı endişesini elbette ciddiye alıyoruz. Taliban'ın kamuoyu önünde söylediklerinin, şu anda bu güvenlik varlığını kurmak için yürütülen çabaları engelleyeceğine veya caydıracağına inanmıyoruz" dedi.

BIDEN ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon’a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD’nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan’a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. ABD’nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO'nun ise Afganistan’da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.