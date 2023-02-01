ABD ile Rusya arasında nükleer silah gerginliği

Amerika ile Rusya arasındaki birçok siyasi probleme bir yenisi daha eklendi. Dünya'nın en büyük iki gücü bu kez de, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması konusunda karşı karşıya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'yı antlaşma kapsamında kendi topraklarındaki denetim faaliyetlerine izin vermemekle suçluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın nükleer balistik füzeleri konusunda yapmış olduğu çalışmaların antlaşmaya aykırı olduğunu belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Moskova'nın, ABD-Rusya karşılıklı nükleer silah kontrolünün uygulanabilirliğini tehdit ettiği ve İkili Danışma Komisyonunun toplantısına katılma yükümlülüğünü yerine getirmediği" bilgisi verildi.

START Antlaşması nedir?

ABD ve Rusya arasında stratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin ikili bir anlaşmaydı. Anlaşma 31 Temmuz 1991'de imzalandı ve 5 Aralık 1994'te yürürlüğe girdi.

Anlaşma, Amerika ve Rusya'nın 6.000'den fazla nükleer savaş başlığı ve toplam 1.600 kıtalararası balistik füze (ICBM) ve bombardıman uçağı yerleştirmesini yasaklamıştır.

START, tarihteki en büyük ve en karmaşık silah kontrolü anlaşması olarak görülmektedir. 2001 yılının sonlarında nihai uygulanması, o sırada var olan tüm stratejik nükleer silahların yaklaşık % 80'inin kaldırılmasıyla sonuçlanmıştır.

Ronald Reagan tarafından START I olarak adlandırılan antlaşma 5 Aralık 2009'da sona ermiştir.

8 Nisan 2010'da, Prag'da Amerikan Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev tarafından Yeni START Antlaşması'nın yerine yenisi imzalanmıştı. Amerikan Senatosu ve Rusya Federal Meclisi tarafından onaylanmasının ardından, Antlaşma 26 Ocak 2011'de yürürlüğe girmiş, Amerikan ve Rus stratejik nükleer silahlarının azaltılması antlaşması Şubat 2026'ya kadar uzatılmıştır.