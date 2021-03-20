AjansHaber.com.tr Gündem Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

ABD ile ortak tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile ABD'nin USS Dwight D. Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu, Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu'nun 19 Mart'ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

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