ABD ile ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TCG Gemlik fırkateyni ile Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu'nun 19 Mart'ta yaptığı eğitimlere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

TCG GEMLİK 🇹🇷 fırkateynimiz tarafından, ABD'ye ait 🇺🇸USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de 19 Mart 2021’de eğitimler icra edildi. pic.twitter.com/rCsQVi4PZw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2021