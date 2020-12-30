ABD ile ortak çalışma grubu kuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington yönetiminin teklifi sonrası ABD ile Türkiye arasında S-400'ler için ortak çalışma grubu oluşturulduğunu ve teknik görüşmelerin de başladığını açıkladı. Doğu Akdeniz'deki gerginliği ve AB ile ilişkileri de değerlendiren Çavuşoğlu, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'a mesaj göndererek, "ABD'de yeni yönetimle olumlu bir ilişki sürdürmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

"- 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık.

AB'YE "İLİŞKİLİER DÜZELTME" MESAJI

- AB ile 2020'deki ilişkilerimiz inişli çıkışlı oldu. Ama 2020 özellikle Yunanistan ve Rum Kesimi'nin ve daha sonra Fransa'nın katılımıyla gergin geçen bir yıl oldu. Ama son zirveyle birlikte sağduyunun hakim olduğunu görüyoruz. Elbette sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz. AB üyesi olmasak bile biz Avrupa'nın bir parçasıyız.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu basını bilgilendirme toplantısında



"Libya'da da hep siyasi süreçten yana olduk. Askeri çözüm isteyenler yenilgiye uğradı. 2020'de sahada dengeyi sağladık ve askeri süreç yeniden başladı. Bu süreci Türkiye olarak destekliyoruz. pic.twitter.com/nlq7NuGKGe — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 30, 2020

"BİZSİZ BİR ŞEY YAPAMAYACAKALRINI HERKESE GÖSTERDİK"

- Meşru çıkarlar için adım attığımız zaman herkesi memnun etmediğimizi gördük. Ama bizim önceliğimiz milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz de bunlardan biridir. Bize rağmen bir şey yapılamayacağını, sadece Doğu Akdeniz'deki ülkelere, sadece AB'ye değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördük. Ama bizim arzumuz Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar bölgesi olması. O nedenle de Cumhurbaşkanımızın, AB'ye teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

S-400 VE BIDEN MESAJI

- ABD ile FETÖ sorunu devam ediyor. Suriye'deki YPG'ye destek sorunu devam ediyor. S-400'ler nedeniyle CAATSA uygulandı. Ağır ya da hafif olması önemli değil, yaptırım kararı yanlış. S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı. ABD'de yeni yönetimle olumlu bir ilişki sürdürmeyi amaçlıyoruz.

- Rusya ile ilişkilerimiz olumlu bir şekilde yürüyor.

TÜRK İHA'LARINA BÜYÜK TALEP VAR

- Tüm dünyadan taleplere yetişemiyoruz. Savunma Sanayi ürünlerimizin yurt dışına ihracatı konusunda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dünyanın her yerinden talep geliyor.