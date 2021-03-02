ABD F-35'in başarısız olduğunu kabul etti

Forbes'ta yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli bir üst düzey subayın, yeni bir hafif savaş uçağına ihtiyaç duydukları açıklamasının F-35 programının başarısızlığının sonucu olduğunu belirtti. Haberde, ABD Hava Kuvevetleri'nin yayınladığı raporda F-16'ların yerine koymaya hazırlandığı F-35 savaş uçaklarının başarısızlığını zımmen kabul ettiğini bildirdi. Raporda gerekçe olarak Artan rekabet nedeniyle, uçağın tasarımının önemli ölçüde karmaşık olduğu, bunun da gelişimi yavaşlattığı ve maliyetleri artırdığını belirtildi. Bu değerlendirmeler neticesinde ABD Hava Kuvvetlerinin, F-16'ların yerini doldurmak için tamamen F-35 savaş uçaklarına geçmesi oldukça güç görünüyor.

David Axe imzalı haberde, F-35 uçaklarının bir tanesinin maliyetinin 100 milyon dolara mal olduğu belirtildi. F-35'in gizli ve yüksek teknolojili sensörlerle donatıldığını hatırlatan Axe, aynı zamanda uçağın yoğun bakımlar gerektirdiğinin de altını çizdi. Eski Hava Kuvvetleri program yöneticisi Dan Ward da 5. Nesil savaş uçağı için "F-35 düşük maliyetli, hafif bir savaşçı değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.

'F-35 BİR YOL AYRIMINA YAKLAŞIYOR'

Washington, DC'deki Hükümet Gözetimi Projesi analisti Dan Grazier de yüksek maliyetli program için şu ifadeleri kullanmıştı:

F-35'in çok fazla şey yapmasını sağlamaya çalıştılar. Uçağın sürekli olarak çıkan ek maliyetleri, gecikmelere neden oldu. Bu yaşanan gecikmeler, geliştiricilere tasarıma daha fazla karmaşıklık ortamı yaşattı. Bu eklemelerle birlikte maliyetler giderek daha da arttı. F-35'in ilk uçuşundan on beş yıl sonra, Hava Kuvvetleri sadece 250 jete sahip. F-35 bir yol ayrımına yaklaşıyor. Hava Kuvvetleri, birkaç örnekten sonra F-35 üretimini sona erdirebilir ve on milyarlarca doları yeni bir savaş programına yönlendirebilir.