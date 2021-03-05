ABD: "F-35 satışını görüşmeye hazırız”

“FIRKATEYN İÇİN TALEP MEKTUBU BEKLİYORUZ”

Yeni fırkateynlerin inşası tamamlanana kadar Yunanistan’ın gemi ihtiyacını karşılamak üzere ara anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyleyen Pyatt, iki tarafın mutabık kalması halinde anlaşmanın hayata geçirileceğini belirtti.

Pyatt, Yunanistan’dan gelecek resmi talep mektubunu beklediklerini söyledi ve fırkateynler konusunda Yunanistan’a yapılacak olan teklifin “benzersiz” olacağını da ekledi.

“F-35 SÜRECİ VAKİT ALACAK”

Büyükelçi Pyatt, Yunanistan’ın olası F-35 alımına da değindi. Pyatt, Yunanistan’ın talep etmesi halinde bu konuyu görüşmeye hazır olduklarını beyan etti.

Öte yandan bu sürecin vakit alacağını da dile getirdi. “Lockheed Martin, F-35’ler için Yunanistan’da ihtiyaç duyulan gerekli altyapıyı kurmak için yaklaşık 5 yıla ihtiyacı olduğunu bildirdi” diyen Pyatt, bu nedenle Yunanistan’ın F-35 alımın yıllar süreceğini belirtti.