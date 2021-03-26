ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı CNN TÜRK'e konuştu

Amerika'nın eski Dışişleri Bakan yardımcısı Mark Kimmitt, ülkesinin YPG'ye desteğini bu sözlerle değerlendirdi.

CNN TÜRK'e özel konuşan Kimmitt, "Türkiye'nin NATO'da kalması çok önemli" mesajını verdi.

"Türkiye NATO'daki en büyük kara kuvvetlerinden birine sahip. İttifakta kalması çok önemli. Ama satın alınan silah sistemleri bizi endişelendiriyor. Rakiplerimize teknolojik veri aktaracak elektronik zaafiyetler olma riski var. S-400'lerin radarlarına takılan veriler istemeden rakiplerimizin eline geçebilir. Bu konuyu çözmemiz gerek."

Kimmitt ayrıca Türkiye'nin F-35 programından askıya alınmasına da değindi:

"Buradaki sorun S-400'lerin F-35'lerin içindeki gizli bilgileri tespit etme ihtimali. Radar sistemindeki bilgilerin rakiplerimizin eline geçmesi hem Türkiye, hem de F-35'leri satın alan diğer ülke ve şirketler için tehlike teşkil eder. Radar kullanıldığı ve yabancılar tarafından hacklanme riski olduğu sürece Amerika'nın kararının hem Türkiye hem NATO hem de Amerika için doğru olduğunu düşünüyorum."

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, Pentagon'un F-35 programı konusunda Amerikan Kongresi tarafından baskı altında olduğunu söyledi:

"Bence Pentagon F-35 programına ABD kongresinden gelen baskıyla bakıyor. Evet F-35'lerde bütçe aşımı var. Üretim ve geliştirme aşamaları yüzünden gecikmeler oldu. Kongre'de Pentagon'a F-35 programının iyice gözden geçirilmesi için baskı yapan bir kesim var. Parasının karşılığını veriyor mu 5. ya da en azından 4. buçukuncu nesil bir savaş jeti mi bilmek istiyorlar."