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ABD: Ermenistan'da tarafları sakinliğe çağırıyoruz

ABD'nin Ermenistan Büyükelçiliği, "Ermenistan'da devam eden olayları derin rahatsızlıkla izliyoruz, tarafları sakinliğe çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağırdı.

Ordu çağrı yaptı, halk sokağa döküldü

Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı belirtildi.

Bunun üzerinde Paşinyan, destekçilerini sokağa çağırdı.

Başbakan Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirdi; Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

ABD: Tarafları sakinliğe çağırıyoruz

Ermenistan'daki darbe girişimine Washington'dan da tepki gecikmedi.

ABD'nin Ermenistan Büyükelçiliği, ülkede devam eden olayların derin rahatsızlıkla izlendiğini açıkladı. Taraflar sakinliğe ve problemi aralarında halletmek için görüşmelere çağrıldı.

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