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ABD elçisi Moskova’dan ayrılmadı

ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın, Moskova'nın 'Washington'a dönme tavsiyesine' rağmen Moskova'dan ayrılmadığı öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan habere göre, ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya'nın 'istişareler için Washington'a dönme' tavsiyesine rağmen Moskova'dan ayrılmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Sullivan'a 16 Nisan'da 'Washington'a gitmesini ve orada detaylı, ciddi istişareler yapmasını' tavsiye ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, Sullivan'ın ailesi ve yeni ABD yönetimiyle görüşmek üzere bu hafta Washington'a döneceğini söyledi.

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