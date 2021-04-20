ABD elçisi Moskova’dan ayrılmadı

Diplomatik kaynaklardan alınan habere göre, ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, Rusya'nın 'istişareler için Washington'a dönme' tavsiyesine rağmen Moskova'dan ayrılmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Sullivan'a 16 Nisan'da 'Washington'a gitmesini ve orada detaylı, ciddi istişareler yapmasını' tavsiye ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, Sullivan'ın ailesi ve yeni ABD yönetimiyle görüşmek üzere bu hafta Washington'a döneceğini söyledi.