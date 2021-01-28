Terör örgütüne destek sinyali verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Suriye’de DEAŞ ile mücadeleye ve son duruma değindi, PKK/YPG terör örgütüne desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

▪️ “DEAŞ’a karşı mücadelenin aslan payını üstlenen SDG, güvenilir ve kararlı bir ortak olmaya devam ediyor.”

▪️ “ABD’nin desteği olmadan DEAŞ teröristlerine karşı mücadeleyi sürdüremezler veya hâlâ tutuklu olan onbinlerce teröriste ve ailelerine gardiyanlık yapamazlar.”

▪️ “ABD, SDG de dahil omak üzere kuzeydoğu Suriye’deki ortakları ile yakın teması sürdürüyor.”

▪️ “İnsani ihtiyaçların yanı sıra Suriye halkının daha iyi bir geleceğe ulaşması için gerekli olan istikrarı ve güvenliği sağlamak için desteğe devam edeceğiz.”

- Rudaw -