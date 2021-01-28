Terör örgütüne destek sinyali verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye’deki son durum ile ilgili açıklamalarda bulunarak, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG terör örgütüne desteklerini sürdüreceklerinin sinyalini verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Suriye’de DEAŞ ile mücadeleye ve son duruma değindi, PKK/YPG terör örgütüne desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
▪️ “DEAŞ’a karşı mücadelenin aslan payını üstlenen SDG, güvenilir ve kararlı bir ortak olmaya devam ediyor.”
▪️ “ABD’nin desteği olmadan DEAŞ teröristlerine karşı mücadeleyi sürdüremezler veya hâlâ tutuklu olan onbinlerce teröriste ve ailelerine gardiyanlık yapamazlar.”
▪️ “ABD, SDG de dahil omak üzere kuzeydoğu Suriye’deki ortakları ile yakın teması sürdürüyor.”
▪️ “İnsani ihtiyaçların yanı sıra Suriye halkının daha iyi bir geleceğe ulaşması için gerekli olan istikrarı ve güvenliği sağlamak için desteğe devam edeceğiz.”
- Rudaw -
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