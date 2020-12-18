ABD Dışişleri: S-400 yaptırımları Türkiye'yi zayıflatmaya değil, Rusya'yı engellemeye yönelik

ABD'de 3 Kasım seçimini kaybeden Donald Trump'ın başkanlığındaki yönetimin, giderayak, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım dayatmasıyla ilgili açıklama geldi. Pompeo'nun Çavuşoğlu'na, yaptırımların Türk askeri kapasitesini zayıflatmayı değil, Rusya'yı engellemeyi amaçladığına dair güvence verdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cale Brown'dan 14 Aralık'ta Ankara'ya yaptırım kararının açıklanmasının ardından 15 Aralık'ta ABD-Türkiye Dışişleri Bakanları arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili açıklama geldi.

Açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na, 'yaptırımların, Türk askeri kapasitesini zayıflatmayı değil, Rusya'nın önemli gelirlere, erişim ve nüfuza ulaşmasını engellemeyi amaçladığını' söyledi.

'Türk Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayine Rus erişimine izin veriyor'

"Pompeo, Çavusoğlu'na net biçimde iletti ki, Türkiye'nin S-400 sistemi alımı, ABD personeli ile askeri teknolojisini güvenliğini tehlikeye sokuyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile savunma sanayine Rus erişimine izin veriyor" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Bakan, yaptırımların amacının Rusya'nın kaydadeğer gelir, erişim ve nüfuz elde etmesini engellemek olduğunu ve Türkiye ya da başka bir ABD müttefiki veya ortağının askeri kabiliyetleri ile muharebeye hazır olma durumuna zarar verme niyeti taşımadığını vurguladı."

'S-400 krizini çöz, NATO'ya bağlılığını teyit et'

"Aynı zamanda Pompeo, Türkiye'den, S-400 meselesini savunma sanayilerimizin on yıllara dayanan işbirliği tarihiyle tutarlı şekilde çözmesini ve NATO içinde operasyonel silah alımına dair NATO'ya olan yükümlülüğünü yeniden taahhüt etmesini talep etti."

CAATSA yaptırımlarında ilk etapta ne var?

ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) çerçevesinde pazartesi günü açıkladığı yaptırımlar, kurum olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SSB Başkanı İsmet Demir ve üç üst düzey SSB yetkilisini hedef almıştı. SSB'ye ABD ile tüm ihracat izinleri, yetkilendirmeleri, kredileri yasaklanmış, listeye alınan SSB yetkililerinin de ABD'deki mal varlıkları dondurularak vize kısıtlamaları getirilmişti.