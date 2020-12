ABD Dışişleri: S-400 yaptırımları Türkiye'yi zayıflatmaya değil, Rusya'yı engellemeye yönelik

ABD'de 3 Kasım seçimini kaybeden Donald Trump'ın başkanlığındaki yönetimin, giderayak, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım dayatmasıyla ilgili açıklama geldi. Pompeo'nun Çavuşoğlu'na, yaptırımların Türk askeri kapasitesini zayıflatmayı değil, Rusya'yı engellemeyi amaçladığına dair güvence verdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cale Brown'dan 14 Aralık'ta Ankara'ya yaptırım kararının açıklanmasının ardından 15 Aralık'ta ABD-Türkiye Dışişleri Bakanları arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili açıklama geldi.

.@SecPompeo spoke this week with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu about U.S. imposition of #CAATSA sanctions. https://t.co/HgpLY6F4lb