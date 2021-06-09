ABD Dışişleri Bakanı: "Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato İlişkiler Komisyon'unda Dışişleri Bakanlığı bütçesi ile ilgili oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. Oturumda söz alan komisyon başkanı demokrat senatör Robert Menendez, "Şu bana çok şaşırtıcı geliyor; bir NATO müttefikinde bugün daha fazla sayıda gazeteci ve avukat tutuklanmış durumda, bana göre Türkiye, Kıbrıs'ı ve münhasır ekonomik bölgesini tehdit ettiğinde, Libya'ya giderek kimse tarafından tanınmayan ama Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesine müdahale eden bir ekonomik bölge ilan ettiğinde, Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a karşı saldırgan davranışlara karıştığında, Libya'da menfur bir rol oynadığında uluslararası hukuku sürekli ihlal ediyor. O zaman Erdoğan idaresi altındaki Türkiye'ye karşı neler yapıyoruz? şeklinde bir soru yöneltti.

SKANDAL SÖZLER

Soruyu yönelten Blinken ise senatörün sorusuna skandal bir cevap vererek, "Şundan kesinlikle eminim ki Başkan Biden gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde bu konular gündemin en üst sırasında yer alacak. Az önce sıraladığınız konular dahil Türkiye'yle aramızdaki ayrılıklar sır değil. Birçok bakımdan Türkiye bir NATO müttefikinin davranması gerektiği şekilde davranmıyor. Sadece Rusya'dan S-400 alımı değil, bunun de ötesinde, Doğu Akdeniz'de atılan adımlar derinden rahatsız edici" diye konuştu.