ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İlham Aliyev ile görüştü

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bakan Blinken ile Başkan Aliyev, ABD ile Azerbaycan arasındaki ikili ortaklığın önemine vurgu yaptılar ve birçok konuyu ele aldılar." ifadelerini kullandı.

Blinken'ın insan hakları ve temel özgürlüklerin önemini yinelediğini belirten Price, "Bakan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde Minsk Grubu Eş Başkanlarının bölgedeki tüm insanların faydasında Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalara kalıcı siyasi çözüm getirme çabalarının önemine dikkat çekti." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Blinken'e Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasından duyduğu rahatsızlığı iletti

Aliyev görüşmede, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine değinerek, "Türkiye, Azerbaycan'ın yakın dostu ve müttefikidir. Savaş sonrası dönemde bölgemizde çok önemli ve olumlu rol oynuyor. ABD Başkanı'nın bu açıklaması, Azerbaycan yönetimi ve kamuoyu tarafından rahatsızlıkla karşılandı." ifadelerini kullandı.