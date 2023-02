ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarıdan satır başları:

- ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için çalışmalarımız sürüyor.

- ABD yönetimi F-16 talebimize güçlü destek veriyor. Kongre'de her zaman zorluklar çıkabiliyor, bu sürecin engellenmemesi gerekiyor. Kongrenin engelleyici değil destekleyici rol üstlenmesini bekliyoruz. F-16 sürecinin süratle tamamlanması her iki ülkenin yararına.

- Tek taraflı yaptırımlar nedeniyle savunma sanayi alanında zorluklar yaşıyoruz, bunların aşılmasını bekliyoruz.

- PKK ve FETÖ'nün mevcudiyetinin sonlandırılmasına yönelik taleplerimizi yeniden ABD'ye ilettik.

- Vize sürecini de ele aldık. ABD vize başvurularında 6 aya kadar bekleme süreleri var, hızlandırılmasını talep ettik.

Blinken'ın açıklamalarından satır başları:

- Depremdeki yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor.

- Geçen yıl Türkiye ile 30 milyar doları aşan bir ekonomik ilişkimiz oldu.

- Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla NATO daha da güçlenecek. Ortak çıkarlarımız var, yan yana durmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin NATO ittifakında hava gücü çok önemli.

- Türkiye'nin Ukrayna toprak bütünlüğüne desteğini olumlu buluyoruz.

- Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan'la olan ilişkileri de çok önemli.

- Biden yönetimi F-16 konusunda Türkiye'ye destek veriyor. Ulusal çıkarlarımız ve NATO çıkarları için bu çok önemli.

SORU-CEVAP:

F-16, F-35, İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini F-16'lar için şart koşmak doğru olmaz. Biz F-35 programının ortağıydık, CAATSA yaptırımları sebebiyle Türkiye F-35 programından çıkarıldı. F-35 kararı tek taraflıdır. Ödediğimiz 1,4 milyar doların geri ödenmesini bekliyoruz. ABD ile görüş ayrılığı içinde olduğumuz konular zaten belli, ancak pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirme arzumuz da ortada. İsveç hızlı adımlar atmalı. İsveç'te terör faaliyeti hala devam ediyor. Finlandiya'nın üyeliği için ise daha erken bir karar verebileceğimizi daha önce de söylemişti. Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ayrı bir tutum izleyebileceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız da geçen hafta Stoltenberg'e söyledi.

Blinken: Biden Türkiye'yi desteklemektedir. Türkiye'nin ulusal çıkarı ve NATO çıkarı için ortak harekat gücü önemli. Bunun için bir değerlendirme yapamam. F-16'nın modernizasyonu konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Finlandiya'nın katılımını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu iki ülke NATO ile askeri dahil tamamen yan yana çalışıyor. Üçlü mutabakata uygun adımlar attılar ve biz bunları olumlu buluyoruz.

ABD'NİN YPG'YE VERDİĞİ DESTEK

Blinken: Biz Türkiye'nin güney sınırı ile ilgili olarak güvenlik sorunlarını anlıyoruz. Umarım onlar da bizim DEAŞ ile ilgili endişelerimizi anlıyordur.

Çavuşoğlu: Biz başka bir terör örgütüne karşı herhangi bir terör örgütü ile işbirliği yapmanın yanlış olduğunu her zaman söylüyoruz. Ölümcül bir hata olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden DEAŞ ile mücadelede YPG'nin desteklenmesini doğru bulmuyoruz. PKK-YPG'nin DEEŞ ile mücadele ettiği iddiasının doğru olmadığını her zaman kanıtladık. NATO olarak her türlü terör örgütü ile mücadele etmemiz lazım.

ÇİN SORUSU

Blinken: Biz Çin'in Rusya'daki savaşa yardım etmesi konusunda endişeliyiz. Çok yakından takip ediyoruz. Başkan Biden, Şi Cinping'e bunun büyük sonuçları olabileceğini söyledi.

"YAPTIRIMLAR TÜRKİYE ÜZERİNDEN DELİNİYOR" İDDİASI

Çavuşoğlu: Türkiye savaş öncesi ve başlamasından bu yana son derece ilkeli bir tutum izliyor. Bugüne kadar boğazdan hiçbir savaş gemisinin geçişine izin vermedik. Türkiye tek tarafları yaptırımlara katılmıyor, BM yaptırımlarına uyuyoruz elbette. Biz ABD ve AB yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmesine izin vermiyoruz. Savunma sanayisinde kullanılacak ürünlerin bizim tarafımızdan Rusya'ya ihraç edildiği doğru değil. Bu konuda herhangi bir ihlal olursa gereğini yaparız. Tutumumuz açık ve net.