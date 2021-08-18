ABD Büyükelçiliğinden "göçmen" açıklaması

ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Afgan mülteciler yada göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaları yalanladı.

Açıklama hem Türkçe hem İngilizce yapıldı.

ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister.