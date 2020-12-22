ABD başkanlığına seçilen Biden Kovid-19 aşısı yaptırdı

Biden, Delaware eyaletindeki bir hastanede Kovid-19 aşısı yaptırdı.

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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu. pic.twitter.com/6sDoyfzFqs — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 21, 2020

Halkta aşıya karşı güven oluşturmak için aşı olduğunu belirten Joe Biden, "Korkacak hiçbir şey yok" yorumunda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, cuma günü kameraların karşısında Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.

ABD Başkan Donald Trump'ın ne zaman aşı olacağına dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.