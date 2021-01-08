ABD Başkanı Trump'ın Kendisi ve Ailesi İçin Af Çıkartacağı İddia Edildi

Trump’ın muhtemel af listesinde damadı ve danışmanı Jared Kushner, kızı Ivanka Trump, başdanışmanı Stephen Miller, Özel Kalem Müdür Mark Meadows, Personel Müdürü John McEntee ve Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino gibi üst düzey isimler bulunuyor.

▪️ Trump, özel avukatı Rudy Guiliani için de af çıkarmaya hazırlanıyor. Ayrıca büyük oğlunun sevgilisi olan eski FoxNews muhabiri Kimberly Guilfoye için de af gündemde.

▪️ Trump, kendisi ile birlikte emlak işleri yapan ve vergi kaçakçılığından hüküm giyen Albert Pirro’yu da affetmeyi planlıyor.

▪️ Öte yandan Trump, kendisine yakın olan Lil Wayne ve evrakta sahtecilik suçundan hüküm giyen Kodak Black isimli rapçileri de affetmek istiyor.

▪️ En kritik nokta ise Trump’ın kendine af çıkarmaya hazırlanıyor olması. Eğer Trump kendini affederse, çok sayıda büyük soruşturmadan kurtulabilir. Trump’a yakın hukukçu ekibi, Başkan’ın kendini yasal olarak affedip affedemeyeceğini araştırıyor ve bu konu üzerinde çalışıyor.

- Bloomberg -