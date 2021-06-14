AjansHaber.com.tr Dünya ABD Başkanı Biden'dan Avrupa'ya mesaj

ABD Başkanı Biden, Avrupa'ya mesaj verdi: Yanınızdayız

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de, "Tüm Avrupa'nın şunu bilmesini istiyorum. ABD yanınızdadır." ifadesini kullandı.

Biden, NATO Zirvesi için NATO Karargahı'na geldikten sonra Genel Sekreter Jens Stoltenberg'le kısa açıklama yaptı.

Son yıllarda NATO'nun önünde Rusya ve Çin gibi yeni sınamalar bulunduğunu belirten Biden, ABD'nin "güçlü bir NATO'ya" önem verdiğini söyledi.

Biden, "NATO, ABD'nin çıkarları bakımından kritik önemdedir." diye konuştu.

Kuzey Atlantik Paktı'nın 5'inci maddesinin "kutsal bir yükümlülük" olduğunu vurgulayan Biden, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Avrupa için devreye girdiğini hatırlattı.

Biden, "Tüm Avrupa'nın şunu bilmesini istiyorum. ABD yanınızdadır." ifadesini kullandı.

Joe Biden, NATO'nun savunma harcamalarının artırılması konusunda Genel Sekreter Stoltenberg'e katıldığını sözlerine ekledi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Dev balina dalgıcı neredeyse yutuyordu
Uçan arabalarla ilgili önemli gelişme
İran, BM'deki oy kullanma hakkını geri kazandı
Çin'de doğal gaz patlaması: 12 ölü
"Azerbaycan'a küçük bir kısmını verdik"
İsrail'in saldırılarında tarlalar da zarar gördü
Özel güvenlik sektörüne aşılama başlıyor