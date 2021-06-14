ABD Başkanı Biden, Avrupa'ya mesaj verdi: Yanınızdayız

Biden, NATO Zirvesi için NATO Karargahı'na geldikten sonra Genel Sekreter Jens Stoltenberg'le kısa açıklama yaptı.

Son yıllarda NATO'nun önünde Rusya ve Çin gibi yeni sınamalar bulunduğunu belirten Biden, ABD'nin "güçlü bir NATO'ya" önem verdiğini söyledi.

Biden, "NATO, ABD'nin çıkarları bakımından kritik önemdedir." diye konuştu.

Kuzey Atlantik Paktı'nın 5'inci maddesinin "kutsal bir yükümlülük" olduğunu vurgulayan Biden, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Avrupa için devreye girdiğini hatırlattı.

Biden, "Tüm Avrupa'nın şunu bilmesini istiyorum. ABD yanınızdadır." ifadesini kullandı.

Joe Biden, NATO'nun savunma harcamalarının artırılması konusunda Genel Sekreter Stoltenberg'e katıldığını sözlerine ekledi.