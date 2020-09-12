ABD Atina Büyükelçisi Yunan generalle Akdeniz'de uçtu

Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselirken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD-Yunanistan ortak tatbikatına ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un ABD'ye ait C-130 nakliye uçağı ile katılması dikkat çekti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yükseliyor. Türkiye'nin meşru haklarını kullanması, Yunanistan'ı ve ağababalarını çıldırtıyor. Avrupa'nın şımarık çocuğu, Türkiye'ye karşı cephe oluşturmaya çalışıyor. Türkiye ise kararlılık ile haklarını savunmaya devam ediyor.

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken, ilginç bir görüntü Yunan medyasına yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile iki ülkenin ortak yaptığı tatbikatı yerinde izledi.

Yunan basını, ilginç ikilinin "Stolen Cerberus" ismi verilen tatbikatta çekilen görüntülerini yayınladı. Kathimerini gazetesi, ABD'li Büyükelçi ve Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'un ABD'ye ait bir C-130 nakliye uçağına bindiğini bildirdi.

20 Eylül tarihine kadar sürecek

Ortak düzenlenen tatbikata ABD Hava Kuvvetleri'nin üç C-130 ve bir C-21 ile katıldığını kaydeden Kathimerini gazetesi Ege Denizi'ndeki gösterinin 20 Eylül tarihine kadar süreceğini belirtti.

Tansiyon yüksek

Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yükselirken Fransa da Yunanistan'a arka çıkmasıyla dikkatleri çekiyor. Türkiye ise her fırsatta haklarından geri adım atmayacağını bildiriyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kıbrıs'a indi

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katar'daki 'Afganistan Barış Görüşmeleri'nden sonra bugün Güney Kıbrıs'a indi.

Pompeo dün yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi hafifletmek için 12 Eylül tarihinde Kıbrıs'a gideceğini bildirmişti.

Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki krizi çözme amacıyla gerçek bir diyalog kurulmasını ümit ettiklerini söyleyerek, müzakerelerin başlaması için askeri varlıkların geri çekilmesi gerektiğini savunmuştu.